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الشهري والدوسري خارج حسابات النصر الموسم المقبل
السبت 08/مايو/2021 - 02:30 م
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية اليوم السبت النقاب عن أسماء الثنائي الراحل عن النصر بنهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة " الإقتصادية " الرياضية أن يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات العالمي الموسم القادم حيث ستعقد إدارة النصر إجتماع خاص مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لعرض القائمة عليه من أجل تحديد اللاعبين الراحلين والذين يريد إستمرارهم أو مغادرتهم.
وأوضحت الصحيفة إلى أن عبدالرحمن الدوسري ينتظر تجديد عقده مع النصر علمًأ بأنه ينتهي بنهاية الموسم الجاري فيما بات الشهري وعبدالعزيز الدوسري خارج حسابات الفريق.
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