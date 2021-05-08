عملية إنزال كبيرة للجيش الأمريكي قرب حدود روسيا

نفذت القوات الأمريكية، الليلة الماضية، عملية إنزال جوي واسعة النطاق في أراضي البلاد، ضمن إطار المرحلة التمهيدية لأكبر مناورات لحلف الناتو في أوروبا منذ 25 عاما.

ووفقًا لجيش إستونيا، نفذت عناصر الفرقة الـ82 التابعة لقوات الإنزال الأمريكية، ليلة أمس الجمعة على اليوم السبت عملية إنزال في مطار بلدة نورمسي في قضاء يارفا وسط البلاد، بالإضافة إلى إنزال آليات ومعدات قتالية.

وقال الجيش الإستوني، إن معظم العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في العملية نقلوا إلى البلاد من الولايات المتحدة مباشرة، مشيرة إلى أن عملية الإنزال نفذت في "ظروف تكتيكية تشبه الواقع بأقصى قدر ممكن".

وكانت العملية، جرت تحت إشراف رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد التي وصلت نورمسي لهذا الغرض.