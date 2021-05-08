Advertisements

شيخ الأزهر: خلاف المسلمين في المسائل الدينية سبب ضرب وحدتنا في مقتل (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الاختلاف في المسائل الدينية في عالمنا اليوم يمثل خطرا على وحدة المسلمين في العالم أجمع، منوهًا بأنه خلال العقب الأخير من الزمن في قرننا هذا هناك استغلال لخلافيات بين المسلمين منذ ظهور الإسلام، ولكن اشتغلت هذه الاختلافات وأصبح كل شخص من أتباع مذهب يهين عليه إراقة دماء أتباع المذهب الأخر.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه لا يوجد سبب ظاهر وواضح لإراقة الدماء في بلد من بلادنا بالعالم العربي والإسلامي سوى أن هذا على مذهب كذا وهذا على مذهب أخر، موضحًا أن الخلاف قديميًا كان على المسائل السياسية، وهذا المعيار لا يصلح أن يكون فتنة يوقظها الأعداء بين المسلمين، ولكنهم نجحوا في استغلال هذا المعيار لإثارة الفتنة بين المسلمين.

وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أنه بسبب الخلاف استطاع أعداء الإسلام النفوذ للوحدة الإسلامية وضربها في مقتل، منوهًا بأن هذه الأمة الإسلامية في أولها انتصرت بوحدة واتحاد وكان هذا الاتحاد قوة.

أخبار تهمك

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي