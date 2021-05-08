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صلاح ضمن قائمة أفضل 10 مهاجمين فى الدورى الإنجليزي

السبت 08/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إختارت صحيفة ميرور البريطانية النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل عشرة هداف في البريميرليج خلال الموسم الجاري.

ووضعت الصحيفة الفرعون المصري على رأس القائمة التي توفرت على اللاعبين الذين واصلوا تسجيل الأهداف بشكل منتظم على الرغم من معاناه فريقه من إخفاقات عديدة.

وضمت القائمة بجانب صلاح كلًا من :-

هاري كين.
سون هيونج مين.
جاك جيراليش.
جيسي لينجارد.
ماركوس راشفورد.
كيلفيرت ليوين.
باتريك بامفورد.
فيل فودين.
كيليتشي إيهيناتشو.

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