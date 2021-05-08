Advertisements

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

السبت 08/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: تير شتيجن.
خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لونجليت، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.

أخبار تهمك

موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

منذ أقل من ساعتين

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

12:43 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي