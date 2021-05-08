تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يواجه اليوم السبت نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لونجليت، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.