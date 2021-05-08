الأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة



على مدار الساعات الأخيرة، خرجت عدد من التوقعات بشأن أماكن سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، في ظل محاولات العالم لمعرفة مكانه للاستعداد بشكل جيد لأي تأثيرات مترتبه على سقوطه.





يذكر أن الصين أطلقت الصاروخ ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط، ويزن الجسم الصاروخى 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.



وعندما يسقط الجسم الصاروخى من المدار فإنه قد يحترق فى الغلاف الجوى للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.



آسيا الوسطى

وكشفت تقارير عن وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بعد حسب الإحداثيات تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط الصاروخ التائه.





وقالت التقارير التي نشرتها "سكاي نيوز عربية" إن الصاروخ الصيني من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان.







نيوزيلندا

وحسب تغريدة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية التى تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوى فى حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت جرينتش.



وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوى على الأرجح قرب شمالى نيوزيلندا، وهو ما يتضح من الخريطة المرفقة، لكنه نبه أيضا إلى أن الدخول محتمل فى أى مكان، على طول مسارات تغطى مساحات شاسعة من العالم، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا تزال محل تكهنات.



إندونيسيا

كما حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.



وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليجرام" اليوم السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.