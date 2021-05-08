7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الزمالك لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المُنتظر أن تقام مواجهة القمة على ملعب إستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءًا بعد غدًا الأثنين الموافق العاشر من شهر مايو.





وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد تلقى ضربة موجعة وذلك بغياب سبعة من أبرز نجوم القلعة الحمراء عن مواجهة القمة حيث لن يكون حمدي فتحي وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وكذلك علي معلول قادرين على المشاركة في المباراة.





في الوقت الذي يعاني فيه سعد سمير من شد في العضلة الضامة وتحوم الشكوك حول مشاركة محمود عبد المنعم كهربا بعد أن إشتكى من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية وأخيرًأ تأكد إستمرار غياب محمد محمود وعدم قدرته على خوض المباريات خلال الفترة القادمة قبل التعافي الكامل من الإصابة.