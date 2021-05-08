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علي جمعة يوضح "دعاء ليلة القدر" (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء ليلة القدر.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن الله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وجعلها بألف شهر من العبادة، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، أي تغفر له جميع ما سبق من ذنوبه.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- سألت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فقالت: "يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي"؟.

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