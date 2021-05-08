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لبنان: إحباط عملية تهريب 51 شخصا إلى قبرص

السبت 08/مايو/2021 - 03:14 م
قوات لبنانية
قوات لبنانية
وكالات
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أحبطت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، عملية تهريب 51 سوريا إلى قبرص عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال.

 

وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في الرابع من مايو الجاري، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي اللبنانية، من توقيف 51 شخصا من التابعية السورية بينهم 39 ذكرا راشدا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قصر، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر ​بلدة أنفة​ الحريشة، شمال لبنان.

 

وقالت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي: "بالتحقيق معهم اكدوا أنهم كانوا بانتظار قارب ليقلهم من الشاطئ باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ 2500 ​دولار​ أمريكي عن كل شخص عند الوصول، وقد اشتبهت قوى الأمن بثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعية، وهم "ن. د." مواليد عام 1989، "م. م." مواليد عام 1978، و"خ. ع." مواليد عام 1997، وجميعهم سوريون، وبعد الاستماع إلى إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضية، وتبين أنهم تعاونوا في عملية التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان ولقبه أبو محمود، والثاني في قبرص ولقبه أبو يعرب".

 

وكانت شعبة المعلومات، أكدت أن "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية".

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لبنان قبرص عملية تهريب

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