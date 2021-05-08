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نقيب المحامين: نظام مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها

السبت 08/مايو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج، مؤكدًا أنه يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها، إلا باستثناء يتطلب شرطين.

وتابع: جاء التوضيح بأن نظام مشروع العلاج يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها.

وواصل: الاستثناء الوحيد يتطلب شرطين معًا:

الشرط الأول:
أن تكون الحالة طارئة كإغماء أو نزيف في المخ وما شابه، تفقد المريض حرية الاختيار، وتقتضي الذهاب به بلا إرادة منه إلى أقرب مستشفى أو مركز.

الشرط الثاني:
لا يصرف سوى 50 % فقط من التكاليف بشرط تحقق الشرط الأول، فإن لم يتحقق ـ لا تتحمل النقابة أي تكاليف للعلم والالتزام بهذه القواعد.
نقيب المحامين: نظام مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها
نقيب المحامين: نظام مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها

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