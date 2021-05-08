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عاجل.. التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد تشهد مفاجأت نارية

السبت 08/مايو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الهولندي رونالد كومان والارجنتيني دييجو سيميوني تشكيلة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تيرشتيجن.
خط الدفاع : ديست ، مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.
خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج ، بيدري.
خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان.

في المقابل يلعب فريق نادي أتلتيكو مدريد كالآتي :-

حراسة المرمى : يان أوبلاك.
خط الدفاع : تريبيير ، سافيتش ، فيليبي ، هيرموسو.
خط الوسط : كوكي ، يورينتي ، كاراسكو ، ليمار.
خط الهجوم : كوريا ، لويس سواريز.

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