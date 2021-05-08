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إعلامي سعودي ..تعرف علي ضحية حلقة اليوم من" رامز عقله طار "

السبت 08/مايو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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إعلامي سعودي ..تعرف علي ضحية حلقة اليوم من رامز عقله طار
يستضيف الفنان رامز جلال الإعلامي السعودي علي العلياني ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة السادسة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر. 

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎستضافة ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
إعلامي سعودي ..تعرف علي ضحية حلقة اليوم من" رامز عقله طار "
إعلامي سعودي ..تعرف علي ضحية حلقة اليوم من" رامز عقله طار "

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