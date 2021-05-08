27 ثانية ترصد لحظة إلقاء أب لطفلته من الدور الثالث بالعياط: "كنت بربيها"

مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ 27 ثانية، وثقه أحد أهالي مركز العياط، جنوبي محافظة الجيزة، يرصد لحظة إلقاء أب، ابنته من شرفة منزله، لتسقط أرضًا، غارقة في دمائها.





أسرع سكان الشارع إلى إنقاذ الفتاة، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.





مساء أمس الجمعة، تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو.





سرعان ما انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين.





تحريات المقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن شخصا ألقى ابنته "أمل" في العقد الثاني من العمر من شرفة الشقة بالطابق الثالث.





عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث العياط ومعاونيه الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي من ضبط الاب المشكو في حقه واقتياده إلى القسم، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى "كنت بربيها".





شهود عيان كشفوا كواليس ما جرى تلك الليلة، وأكدوا أن الأب دائم الاعتداء على المصابة وشقيقتها الكبرى، فضلا عن منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة.





أمس، أرسل الاب ابنته القاصر لشراء طلبات من محل قريب من مسكنهم إلا أنها تأخرت دقائق -حسب وصفهم- فنهرها لدى عودتها ووصل الأمر إلى الإلقاء بها من الشرفة.





لم يكتف الأب بذلك، ترجل مسرعا إلى الأسفل وواصل تعديه عليها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة وشقيقتها أيضا مانعا تدخل الجيران.



