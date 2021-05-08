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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

السبت 08/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره ميلان غدا الأحد 9 مايو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره ميلان غدا في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس.


وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره ميلان غدا في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس".


ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 69 نقطة بينما يتواجد فريق ميلان في المركز الرابع برصيد 69 نقطة أيضا.

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مباراة يوفنتوس وميلان دوري الإيطالي جدول ترتيب الدوري الإيطال

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