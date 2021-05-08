برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في تقديم مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، كجزء من صفقة سوبر يخطط لإتمامها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، رحب بالانتقال إلى صفوف الفريق الكاتلوني مع مطلع الموسم المقبل".





وأضافت:"لايزال برشلونة يبحث عن سعيه لتقوية خط الدفاع، وكوليبالي من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الكتالوني منذ فترة طويلة".





وأكدت أن كوليبالي صاحب الـ29 عامًا، يرغب في التواجد ضمن مشروع أكثر طموحًا من نابولي، لذا يرحب باللعب مع برشلونة في الموسم المقبل.





وتابعت:"وقلل أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مطالباته المالية من أجل التخلي عن كوليبالي، وسيرحب ببيعه إذا حصل على عرض بين 50 و60 مليون يورو".





والجدير بالذكر أن قطبي مانشستر مهتمان أيضًا بالتعاقد مع كوليبالي، لكن برشلونة يمكنه استخدام صامويل أومتيتي كجزء من الصفقة.