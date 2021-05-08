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برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع
السبت 08/مايو/2021 - 03:30 م
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في تقديم مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، كجزء من صفقة سوبر يخطط لإتمامها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، رحب بالانتقال إلى صفوف الفريق الكاتلوني مع مطلع الموسم المقبل".
وأضافت:"لايزال برشلونة يبحث عن سعيه لتقوية خط الدفاع، وكوليبالي من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الكتالوني منذ فترة طويلة".
وأكدت أن كوليبالي صاحب الـ29 عامًا، يرغب في التواجد ضمن مشروع أكثر طموحًا من نابولي، لذا يرحب باللعب مع برشلونة في الموسم المقبل.
وتابعت:"وقلل أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مطالباته المالية من أجل التخلي عن كوليبالي، وسيرحب ببيعه إذا حصل على عرض بين 50 و60 مليون يورو".
والجدير بالذكر أن قطبي مانشستر مهتمان أيضًا بالتعاقد مع كوليبالي، لكن برشلونة يمكنه استخدام صامويل أومتيتي كجزء من الصفقة.
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