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العروض تنهال على هيثم شعبان بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا

السبت 08/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى هيثم شعبان المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا، عدد من العروض الداخلية والخارجية، خلال الفترة الحالية، حيث يسعى أكثر من نادي مصري وخليجي، إلى التعاقد مع المدير الفني الشاب، خلال المرحلة القادمة.

وقال مصدر مقرب من المدير الفني إن هيثم شعبان فور إعلان فك ارتباطه مع سيراميكا كليوباترا، تلقى العديد من الاتصالات والعروض من داخل مصر، بالإضافة إلى عرضين من الخليج، أحدهما نادي سعودي والأخر إماراتي، لا سيما وأنه خاض تجربتين ناجحتين بهذين البلدين في وقت سابق.

وشدد المصدر على أن شعبان تلقى عرضين من ناديين في الدوري المصري، ولكنه رفض الإفصاح عنهما، احتراما للأجهزة الفنية التي تعمل في هذه الأندية حتى الأن.

وأشار إلى أن المدير الفني لا يتعجل حسم موقفه من العروض، في ظل رغبته في منح الأسرة حقها بالتواجد بجوارها، لا سيما بعد قضاء ثلاث سنوات متواصلة من العمل الشاق مع سيراميكا كليوباترا، ليضع النادي في هذه المكانة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، والإبداع وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة، وجاء ذلك على حساب أسرته.

ونجح هيثم شعبان في لفت الأنظار إليه بشدة، وفرض نفسه على ساحة المدربين المصريين، كأحد أفضل المدربين في الدوري المصري خلال فترة قصيرة، وقدم نتائج جيدة وأداء أكثر من رائع في ٢٠ مباراة مع سيراميكا كليوباترا، وترك الفريق في المركز الثامن يفصله عن الفريق صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط.

المدير الفني يحسم موقفه بشكل نهائي من خوض تجربة خليجية أو الاستمرار في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث يعكف حاليا على استشارة بعض المقربين منه، لاتخاذ القرار المناسب.

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