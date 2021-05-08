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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 8-5- 2021

السبت 08/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 8-5-2021

سعر الدولار اليوم السبت 8-5-2021 مقابل الجنيه المصري

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 8-5-2021، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي يشهدها من بداية تعاملات الأسبوع الماضي.. التفاصيل من هنا

سعر الذهب اليوم السبت 8-5-2021 في مصر 

استقرت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات اليوم السبت 8-5-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها في تعاملات الجمعة حيث ارتفعت بقيمة جنيه في الجرام الواحد بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.. التفاصيل من هنا


أسعار العملات اليوم السبت 8-5-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 8-5-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا



سعر الريال السعودى اليوم السبت 8-5-2021 أمام الجنيه

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 8-5-2021، أمام الجنيه بالبنوك مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا


وزير الإسكان: 14 مليار جنيه استثمارات الوزارة بمحافظة المنيا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات خدمات وتطوير بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتى المنيا وملوى الجديدتين.. التفاصيل من هنا

وزير الإسكان: حملات بالمدن الجديدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

اكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة نفذت حملات مسائية موسعة بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.. التفاصيل من هنا

مسئولو "الإسكان" و"المقاولون العرب" يتفقدون مشروع تقاطع 8 بمدينة 6 أكتوبر

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" بتكلفة 700 مليون جنيه بمدينة 6 أكتوبر.. التفاصيل من هنا

بعد تثبيت التصنيف الائتماني.. وزير المالية: المؤشرات تؤكد وجود احتياطى كبير ومطمئن 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B».. التفاصيل من هنا 

"التخطيط": المساواة بين الجنسين وثيقة الصلة بتنفيذ أجندة 2030

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة افتراضية بعنوان "النوع الاجتماعى والحوكمة الرشيدة" ونظم الندوة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنميه) التابعة للمعهد.. التفاصيل من هنا

الغرف التجارية: لقاءات دولية مكثفة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد أطلق مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بالإضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التى بدأت فى فتح السفر الى مصر، بالإضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية.. التفاصيل من هنا

"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد 4000 طن زيت خام

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ اغسطس ٢٠٢١.. التفاصيل من هنا


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