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إعطاء 15.2 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بكندا

السبت 08/مايو/2021 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء15.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

 

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ313 ألفاً و139 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وكانت السلطات في كندا، بدأت حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 20 أسبوعًا.

 

وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكوفيد19- في كندا 1.28 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 24 ألفاً و523 حالة وفاة.


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