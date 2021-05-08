Advertisements
زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة إشبيلية في الليجا
السبت 08/مايو/2021 - 03:30 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة الفريق الملكي غيابات عديدة أبرزها سيرجيو راموس وكارفخال وميندي.
وضمت القائمة كلا من :-
حراسة المرمى :- كورتوا - لينون - ألتيوب
خط الدفاع : ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجويل
خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - بلانكو
خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - ماريانو - رودريجو.
Advertisements