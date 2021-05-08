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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة إشبيلية في الليجا

السبت 08/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الملكي غيابات عديدة أبرزها سيرجيو راموس وكارفخال وميندي.

وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى :- كورتوا - لينون - ألتيوب

خط الدفاع : ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميجويل

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - بلانكو

خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - ماريانو -  رودريجو.

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