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8 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مزرعة موالح بمنشأة القناطر

السبت 08/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا اندلع في مزرعة موالح وشركة تصدير بمركز منشأة القناطر، شمالي المحافظة، اليوم السبت، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة بمركز منشأة القناطر.

ودفع اللواء هشام صدق مدير الإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وللوقوف على ملابسات الواقعة.

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حوادث حريق بوابة الفجر الفجر

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