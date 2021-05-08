ملقى وسط زراعات.. التحقيق في واقعة العثور على شاب مقتولاً بالبدرشين

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ويدعى "محمد سيد" في عقده الثاني من العمر مقتولا وسط أرض زراعية في البدرشين، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.





وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة شاب في عقده الثاني من العمر في وسط زراعات بطريق أبو ربع بمركز البدرشين، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.





وكشفت المعاينة، أن الجثة لشاب يدعى "محمد سيد" في عقده الثاني من العمر.





وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة وسط الزراعات بطريق ”أبوربع"، بنطاق المركز.



