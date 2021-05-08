علاء رشدي: استراتيجية حقوق الإنسان مرتبطة برؤية مصر 2030 (فيديو)

قال السفير علاء رشدي، القائم بأعمال رئيس أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم العمل عليها منذ عام ونصف، وهي الأولى من نوعها في مصر، وتتناول الفترة ما بين منتصف 2021- حتى منتصف 2026، وهي تتطلب الحوار المجتمعي الشامل، مشددًا على أن اللجنة العليا حريصة كل الحرص على العمل مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان.





وأضاف "رشدي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على 4 محاور محددة تتمثل في الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الاستراتيجية قاربت على الانتهاء منها وإطلاقها، وارتأت اللجنة عقد جولة ثانية من المشاورات مع المجتمع المدني؛ لاستعراض ما تم في الاستراتيجية والحصول على مقترحاتهم.



