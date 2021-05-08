تسارع وتيرة نمو الصادرات الألمانية بنسبة غير متوقعة في مارس

تسارعت وتيرة نمو الصادرات الألمانية بنسبة غير متوقعة في (مارس) الماضي، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، وفقا لـ"الألمانية".





وارتفعت الصادرات في (مارس) بنسبة شهرية بلغت 1.2 في المائة، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع نسبة نمو الصادرات إلى 0.5 في المائة، مقابل 1 في المائة، في (فبراير).





وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الواردات إلى 6.5 في المائة في (مارس) الماضي مقابل 3.6 في المائة في الشهر السابق، لتسجل بذلك الواردات ثاني زيادة على التوالي وتتفوق بهامش كبير عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 0.7 في المائة.





وتراجع بذلك فائض الميزان التجاري الألماني إلى 14.3 مليار يورو "17.3 مليار دولار" مقابل 18.9 مليار يورو في الشهر السابق. وكان الفائض المتوقع يبلغ 19.5 مليار يورو.





وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 16.1 في المائة مقابل تراجع بنسبة 1.2 في المائة في شباط (فبراير)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 15.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 0.9 في المائة في (فبراير).





من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الألماني أن ألمانيا تجاوزت كما يبدو الموجة الثالثة من وباء كوفيد - 19، مشيرا إلى تراجع طفيف لعدد الإصابات، لكنه حذر في الوقت نفسه من رفع القيود بشكل متسرع.





وقال ينس شبان في مؤتمر صحافي في برلين أمس، "إن مسار الأسابيع الأخيرة تأكد، والموجة الثالثة أوقفت على ما يبدو، عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع".





وسجل معهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض المعدية 18.485 إصابة جديدة في الساعات الماضية مقارنة بـ27.543 في اليوم نفسه قبل أسبوعين.





وبلغ عدد الإصابات الجديدة في الأيام السبعة الماضية 125.7 من أصل مائة ألف شخص. وبموجب معايير مكافحة الفيروس على المستوى الوطني التي اعتمدت في (أبريل) فان المناطق التي يتدنى فيها معدل الإصابات إلى ما دون مائة لكل مائة ألف شخص يسمح لها بتخفيف بعض القيود.





لكن شبان حذر من أن تخفيف القيود بشكل شامل "لن يؤدي سوى إلى مساعدة الفيروس"، موضحا أنه "في هذه المرحلة من الوباء يجب عدم تبديد ما تحقق".





والإجراءات الطارئة تنص على تشديد القيود في مناطق يزيد فيها معدل الإصابات عن مائة لكل مائة ألف شخص بما يشمل إغلاق أماكن عامة وقيود تباعد اجتماعي وفرض حظر تجول ليلي.



