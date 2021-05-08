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الرئيس الإيراني يحذر من انتشار الموجة الرابعة لكورونا في البلاد

السبت 08/مايو/2021 - 03:49 م
روحاني
روحاني
وكالات
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة"، محذرًا من أن "الموجة الرابعة" هي أطول مدة وأشد فتكا من الموجات الثلاث السابقة من حيث عدد الإصابات والوفيات".

 

وأضاف روحاني، خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أن "الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير"، لافتا إلى أن "تجاوز الموجة الرابعة بشكل كامل يحتاج عدة أسابيع، وبالتالي فالبلاد في هذه الفترة بحاجة الى استيراد اللقاحات المضادة لهذا الفيروس من الخارج، وعدم انتظار اللقاح الداخلي الذي يجتاز مراحل الاختبار النهائية".

 

وأوضح روحاني، أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا قد بدأت، حيث يجري الآن تلقيح أعمار من هم فوق الثمانين، وبعد أيام سيبدأ تلقيح ذوي الأمراض الخاصة.

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فيروس كورونا روحاني الموجة الرابعة الرئيس الايراني

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