Advertisements

مصرع شخص دهساً أسفل عجلات القطار بالبدرشين

السبت 08/مايو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements

لقى شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار، بمنطقة أبو ربع، بنطاق المركز.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



وكشفت المعاينة الأولية وسماع أقوال شهود العيان إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

منذ ساعة و 20 دقيقة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ثلث ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

03:00 م

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي