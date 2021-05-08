مصرع شخص دهساً أسفل عجلات القطار بالبدرشين



لقى شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار، بمنطقة أبو ربع، بنطاق المركز.







انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.







وكشفت المعاينة الأولية وسماع أقوال شهود العيان إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.