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الاتحاد الأوروبي يدعو لخفض التصعيد في مدينة القدس

السبت 08/مايو/2021 - 03:59 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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طالب الاتحاد الأوروبي، بملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف في مدينة القدس، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد القائم في المدينة.

 

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم السبت، أعرب فيه عن قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف، مضيفاً "العنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف"، بحسب موقع روسيا اليوم.

 

وحث الاتحاد الأوروبي، السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشدداً على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك.

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