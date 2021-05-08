Advertisements

لخلافات زوجية.. محاولة انتحار ربة منزل في الدقهلية

السبت 08/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة بقرية البوها التابعة لميت غمر فى محافظة الدقهلية، لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول المدعوة مريم م م. 19 سنة ربة منزل، ومقيمة طرف والدتها بقرية " البوها " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقىء مستمر إدعاء تناول مادة سامة ٠
بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة هناء ا. ال 41 سنة ربة منزل، وعم المصابة أحمد م. ر. 41 سنة سائق، ويقيمان بذات القرية، قررا بقيام المصابة بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، مما أدى الى حدوث اصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٦٨ ٢٠٢١ إداري مركز ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ 19 دقيقة

فرصة أخيرة أمام نجم الأهلي قبل الطرد

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 14 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

03:00 م

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي