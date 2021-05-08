لخلافات زوجية.. محاولة انتحار ربة منزل في الدقهلية



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول المدعوة مريم م م. 19 سنة ربة منزل، ومقيمة طرف والدتها بقرية " البوها " دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقىء مستمر إدعاء تناول مادة سامة ٠

بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة هناء ا. ال 41 سنة ربة منزل، وعم المصابة أحمد م. ر. 41 سنة سائق، ويقيمان بذات القرية، قررا بقيام المصابة بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، مما أدى الى حدوث اصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٦٨ ٢٠٢١ إداري مركز ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة بقرية البوها التابعة لميت غمر فى محافظة الدقهلية، لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها.