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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل القمة

السبت 08/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبحث الكثير من عشاق الدوري المصري عن ترتيب الهدافين وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم الأثنين القادم لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وشهدت الجولات الماضية إشتعال صراع الصدارة بعد أن واصل أشرف بن شرقي وأحمد سمير وعمر كمال الإنفراد بالقائمة برصيد 10 أهداف لكلًا منهما.

فيما جاء الترتيب كاملًا على النحو التالي :-

1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 10 أهداف.
2- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف.
3-عمر كمال - المصري - 10 أهداف.
4- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف.
5- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.
6-يوسف أوباما - الزمالك - 8 أهداف.
7- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 7 أهداف.
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 6 أهداف.
9-أحمد الشيخ - غزل المحلة - 5 أهداف.

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