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تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع

السبت 08/مايو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
ريهام على
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الفيوم: غلق 74 مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة


واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق في وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة، شملت قرى كفور النيل، والظملوطي، واللاهون، وأحياء الجون وجنوب، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بقريتي كفور النيل والظملوطي لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع4 محلات بقرية اللاهون، و5 محال وورشة بمنطقة باغوص، وشارع الدالي بحي الجون، و4 محلات بمنطقتي المدابغ والسلخانة بحي جنوب لعدم الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.

وفي مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة بمدينة وقرى مركز سنورس، بالإضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 2 محل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة بمدينة سنورس، كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمدينة سنورس، وإزالة حالتي تعدي بالبناء بعزبة الشوبك بمدينة سنورس، ومصادرة مواد البناء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ابشواي برئاسة الأستاذ مراد مسعود شنت حملة مكبرة، شملت مدينة ابشواي، وشوارع الجمهورية وشرق السكة الحديد، والمحكمة، للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والمواعيد المقررة للغلق، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهي لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 26 محل ملابس وورشة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قرى المشرك، والريان، والنزلة، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين بقرية المشرك قبلي، لعدم إلتزامهما بمواعيد الغلق المقررة، وتحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 20 حالة إشغال متنوع. كما تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط بقرية حنا حبيب التابعة للوحدة المحلية بالريان.

أما في مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت شوارع وميادين مدينة اطسا، وقرى الغرق، والحجر، وشدموه، وجردو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 30مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 40 حالة إشغال متنوع من الطرق.

وفي مركز طامية، قاد الاستاذ ياسر جمعه رئيس المركز حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومواعيد الغلق الجديدة، بمدينة وقرى مركز طاميه، وأسفرت الحملة عن غلق 24 محل لعدم الالتزام بقرارت الغلق الجديدة، وتحرير 30مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير 46 محضر أشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرية فانوس، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 950 متر بعزبة البحاروه بمدينة طاميه.
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع

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