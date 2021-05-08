تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع

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تحرير 70 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. وإزالة 106 إشغال متنوع
السبت 08/مايو/2021 - 04:05 م
ريهام على
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الفيوم: غلق 74 مقهى ومحل تجاري لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق في وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة، شملت قرى كفور النيل، والظملوطي، واللاهون، وأحياء الجون وجنوب، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بقريتي كفور النيل والظملوطي لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغلق وتشميع4 محلات بقرية اللاهون، و5 محال وورشة بمنطقة باغوص، وشارع الدالي بحي الجون، و4 محلات بمنطقتي المدابغ والسلخانة بحي جنوب لعدم الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً.
وفي مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة بمدينة وقرى مركز سنورس، بالإضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 2 محل تجاري لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة بمدينة سنورس، كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بمدينة سنورس، وإزالة حالتي تعدي بالبناء بعزبة الشوبك بمدينة سنورس، ومصادرة مواد البناء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ابشواي برئاسة الأستاذ مراد مسعود شنت حملة مكبرة، شملت مدينة ابشواي، وشوارع الجمهورية وشرق السكة الحديد، والمحكمة، للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والمواعيد المقررة للغلق، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهي لتقديم الشيشة لروادها، وغلق 26 محل ملابس وورشة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وفي مركز يوسف الصديق، قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قرى المشرك، والريان، والنزلة، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين بقرية المشرك قبلي، لعدم إلتزامهما بمواعيد الغلق المقررة، وتحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 20 حالة إشغال متنوع. كما تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط بقرية حنا حبيب التابعة للوحدة المحلية بالريان.
أما في مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة، شملت شوارع وميادين مدينة اطسا، وقرى الغرق، والحجر، وشدموه، وجردو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وأسفرت الحملة عن تحرير 30مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 40 حالة إشغال متنوع من الطرق.
وفي مركز طامية، قاد الاستاذ ياسر جمعه رئيس المركز حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومواعيد الغلق الجديدة، بمدينة وقرى مركز طاميه، وأسفرت الحملة عن غلق 24 محل لعدم الالتزام بقرارت الغلق الجديدة، وتحرير 30مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير 46 محضر أشغالات متنوعة بمدينة طامية وقرية فانوس، كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 950 متر بعزبة البحاروه بمدينة طاميه.
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