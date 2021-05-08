برلماني: إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى يؤكد قوة واستقرار الاقتصاد



أكد حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على استمراره في التسارع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر لديها ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية.





وقال "عمار" إن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو بلغ 3.6٪ خلال العام المالي 20192020 ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو يزيد عن 3% هذا العام أيضًا، في حين أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيلقى بظلاله على توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.





ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما أن نشاط قطاع السياحة سيكون له أثر جيد للغاية على زيادة تدفقات العملة الأجنبية خاصة بعد الإعلان عن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو مرة أخرى بعد توقف استمر لسنوات.





وأوضح عمار، أن مصر صمدت أمام جائحة كورونا في الوقت الذى أثرت فيه الجائحة على اقتصاديات كثير من الدول كما أنها قدمت كثير من الاجراءات الحمائية للمواطنين والتي من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدمًا نحو المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

