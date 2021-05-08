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"عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا فى صالح المواطن

السبت 08/مايو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر تطبيقها لمدة أسبوعين، قرارات رائعة وصائبة، لأن هناك دعوات كثيرة من المواطنين للحظر التام، مشيرة إلى أن الحظر التام يشكل مشكلة بالنسبة للعديد من المواطنين فى الوظائف المختلفة.

وأكدت "عصفور" فى تصريح لبوابة "الفجر" اننا جميعًا نحترم قرارات الحكومة لأنها تعمل فى صالح المواطن حتي لو المواطن رأي فى بعض الاحيان تشدد خاصة مع تزايد حالات الإصابة والوفيات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت: أن الحكومة تطبق العديد من الإجراءات الإحترازية قد تصل فى بعض الأحيان إلى درجة التشدد، وناصف أيضًا فى درجة الغلق الكامل لكل المنشأت، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من انتشار جائحة كورونا.

وأضافت: أن تطبيق الغرامة الفورية " 50" لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة، قرار فى غاية الأهمية، ويجب أن يعمم على جميع الأماكن سواء فى المواصلات العامة أو فى الأماكن شديدة الإزدحام، وليس فقط على بعض الأماكن الرئيسية أو فى الميادين الرئيسية أو على سائقى الميكروباص.

واستكملت: أن العائد على المواطنين من هذه القرارات قد يكون " إيجابى"، لتقليل الضغط من على المستشفيات، وللحد أيضًا من انتشار كورونا، وفى بعض الأحيان قد يكون سلبى، لأننا نحد من حركة المواطنين، ولكن يجب أن نتواجد فى منازلنا والحركة تكون للضرورة القصوى فقط.

وطالبت: من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن يكون هناك التزام أكبر من المحافظين فى المحافظات المختلفة وتطبيق الغرامة الفورية بشأن إرتداء الكمامات، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي دعت لها الحكومة مثل محافظة بورسعيد فهي مثال ناجح وواضح للتطبيق، وفى جميع الأحياء يتم نزول روؤساء الأحياء حتي يتم التأكيد من الغلق، وأتمنى أن تعمم التجربة على كل المحافظات، واتمني ان يكون هناك اهتمام أكثر بالقطاع الطبى، لأنه هو الذى يحمينا جميعًا.

واختتمت "عضو مجلس" النواب تصريحاتها: داعيه الله أن يحمي مصر وجيشها ويحمي كل أبناء مصر وشعبها ويعين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والحكومة على الجهد الكبير الذى يبذلونه لتلبى احتياجات المواطنين، وتخطي أزمة فيروس كورونا.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه من المقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء، ولمدة أسبوعين، بالإضافة إلى حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

يذكر: أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الأربعاء المقبل وستستمر حتى الأحد التالي. وخلال العطلة سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
"عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا فى صالح المواطن
"عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا فى صالح المواطن
"عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا فى صالح المواطن
"عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا فى صالح المواطن

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