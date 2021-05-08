



دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان (دعاء 26 رمضان 2021) مكتوب 1442.. " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ" | افضل الادعية المستحبة





دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2021، جميع المسلمون في هذا الشهر المعظم لا يملون من الدعاء إلى الله، وخصوصا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2021، التي بها ليلة القدر مصداقا لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ".

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور القليلة التالية، دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2021 (دعاء 26 رمضان 2021) وافضل الادعية المستحبة، وهي كالتالي:-



وينشر دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ". ثواب دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان : "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".





أدعية أخرى إلى جانب دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2021 - «اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ».

- «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ».

