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المجمعات الاستهلاكية: 30% تخفيض في أسعار الكحك والبسكوت (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال جمال الصاوي، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن وزارة التموين والشركة القابضة يبذلوا جهود كبيرة جدًا لضخ السلع التموينية التي تصرف عبر البطاقة التموينية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمنة، مشددًا على أنه يوجد مخزون استراتيجي كبير منها بالمجمعات ومخازن الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم توفير وضخ كميات كبيرة من الأسماك والرنجة بكميات كبيرة لصرفها عقب العيد للاحتفال بعيد شم النسيم عقب انتهاء شهر رمضان.

وتابع مدير عام المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، أن المجمعات الاستهلاكية تتنافس في ضخ كميات من الكحك والبسكوت والبيتفور والغربية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تصل من 20- لـ 30%، وبجودة عالية جدًا في الصناعة وشكل المنتج النهائي.

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