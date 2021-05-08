المجمعات الاستهلاكية: 30% تخفيض في أسعار الكحك والبسكوت (فيديو)

قال جمال الصاوي، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن وزارة التموين والشركة القابضة يبذلوا جهود كبيرة جدًا لضخ السلع التموينية التي تصرف عبر البطاقة التموينية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمنة، مشددًا على أنه يوجد مخزون استراتيجي كبير منها بالمجمعات ومخازن الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية.





وأضاف "الصاوي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم توفير وضخ كميات كبيرة من الأسماك والرنجة بكميات كبيرة لصرفها عقب العيد للاحتفال بعيد شم النسيم عقب انتهاء شهر رمضان.



