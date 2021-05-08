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ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 9/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

السبت 08/مايو/2021 - 04:10 م
حالة الطقس غدا الاحد
حالة الطقس غدا الاحد
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ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 9/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 9/5/2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، معتدل ليلا على كافة الأنحاء أيضا.  

الظواهر الجوية
أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فنوه الخبراء عن فرص لوجود أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وعن حركة الرياح، فأشارت الأرصاد لوجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، بالإضافة لوجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 39 22

الإسكندرية 37 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 38 21

بلطيم 35 21

مطروح 35 20

السلوم 38 19

سيوة 39 21

بورسعيد 34 21

دمياط 34 19

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 41 22

السويس 39 22

العريش 38 19

رفح 36 18

رأس سدر 38 22

نخل 38 22

نويبع 37 23

طابا 35 23

كاترين 33 24

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 37 22

مرسى علم 34 22

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 24

الوادي الجديد 40 22

شلاتين 33 20

أبورماد 33 21

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 22.

ننشر حالة الطقس غدا الاحد الموافق 9/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

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