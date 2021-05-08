جهود الجيزة في 24 ساعة.. الدقي والعجوزة تصادر 235 شيشة.. وغلق 11 محل بالبدرشين

تواصل محافظة الجيزة، تكثيف حملاتها اليومية على المقاهي والمطاعم والمولات، للتأكد من تنفيذ المواعيد المعلنة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.



وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية شنت مساء أمس حملات مكثفة، والتي أسفرت عن غلق وتشميع عدد "38" محل مخالف لمواعيد الغلق المعلنة شملت كافيهات ومقاهي وورش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالإضافة إلي رفع ٦٦٥ حالة إشغال متنوعة والتحفظ علي ٣٠٩ شيشة وهي بياناتها كالآتي:-



- حي الدقي



غلق وتشميع عدد ٢ كافية بشارعي الزهراء ولطفي حسونة بحي الدقي لمخالفة مواعيد الغلق وتقديم خدمة الشيشة ومصادرة ٦١ شيشة.





- حي العجوزة



كما شن حي العجوزة حملة مماثلة أسفرت عن غلق عدد ٢ كافية بشارعي الحجاز والإنشراح ومصادرة ١٧٤ شيشة.



- حي بولاق الدكرور



وفي حي بولاق الدكرور أسفرت الحملات عن رفع ٢٩٤ حالة أشغال متنوعة والتحفظ علي ٢٩ شيشة.



- مركز ومدينة البدرشين



تم غلق وتشميع ١١ محل مخالف شملت مقاهي وورش ومحلات وتحرير عدد ٢٣ محضر مخالفة لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق ورفع ٢٠٩ حالة إشغال وكذا مصادرة ٣٥ شيشة ، وغلق ٥ محلات بالحوامدية



- مركز ومدينة أوسيم



أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ١٣ محل مخالف أنشطة متنوعة ورفع ١٦٢ حالة إشغال.



- مركز ومدينة منشأة القناطر



تم غلق وتشميع ٣ محلات مخالفة وتحرير ٣محاضر عدم إلتزام بمواعيد الغلق والتحفظ علي عدد ١٠ شيش وغلق عدد ٢ كافتيريا ورفع محتوياتهم بالواحات البحرية.

