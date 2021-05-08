



تُعرضّك للغرامة أو المسائلة القانونية.. محظورات عليك تجنبها فورا أثناء استقلال "مترو الأنفاق"





هناك بعض المحظوارت التي حددتها شركة مترو الأنفاق إذا ارتكبتها خلال استقلالك المترو تعرضك للغرامة والمسائلة القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على المرفق وسلامة الركاب.





وناشدت شركة مترو الأنفاق، جميع الركاب بالالتزام بالتعليمات واتباع التعليمات منعًا للتعرض للغرامة الفورية، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام قائمة بأبرز المحظورات التي عليك تجنبها فورا أثناء استقلال "مترو الأنفاق"، وهي كالتالي:-







محظورات عليك تجنبها فورا أثناء استقلال "مترو الأنفاق"



- التدخين داخل المترو يعرضك للغرامة.





- ممنوع اصطحاب الحيوانات خلال استقلال المترو.





- حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.





- العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو بوابات التذاكر.





- القفز فوق بوابات التذاكر للعبور، أو العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر.





- الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة.





- السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة.





- التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار.





- كما يعرضك للمسائلة أيضا النزول على القضبان لجمع أي غرض وقع منك في مسار القطار بدلا من التوجه لمسئولى المحطة للمساعدة.





- فتح أو غلق باب القطار بيدك.





- ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب.





- الجلوس على أرضية القطار .





- الركوب بدون تذكرة.





- حمل أي من السوائل القابلة للاشتعال بكافة أنواعها، والبوتاجازات وأنابيب الفريون، وجميع الأشياء الطويلة سواء حديد أو خشب أو ألومنيوم.





- تضمنت قائمة الممنوعات أيضًا العدد الكهربية والمدنية، الشاشات ذات الحجم الكبير، الطيور بكافة أنواعها، وحقائب السفر الكبيرة، الكراتين، والآلات الحادة بجميع أنواعها، واللمبات، والألعاب النارية، والشكائر البلاستيك، والدراجات، إضافة إلى التليفزيونات التي يزيد حجمها عن 14 بوصة، والحديد والخشب والألمونيوم الأطول من متر.







