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نشوي مصطفي تشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره في "الاختيار 2"

السبت 08/مايو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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أشادت الفنانة نشوي مصطفي بأداء نور خالد النبوي الذي قد ظهر في حلقة امس من مسلسل " الاختيار"2 عبر صفحتها الشخصية علي موقع تواصل الاجتماعي " فيسبوك" .


كتبت الفنانة نشوي مصطفي منشورًا تشيد بأداء نور خالد النبوي قائلة:"يانور انت حضورك يخطف وطلتك تاخد القلب ، ادائك أصلى ، الكل بيتكلم عنك قبل مانعرف انت ابن مين ، ابن ابوك ياابنى والله ، ابوك المحترم اللي لحد اللحظة دى ماحاولش يساعدك حتى ببوست على صفحته يتكلم فيها عنك ولا يقدمك لينا

تابعت كلامها قائلة :" اهلاً بيك ياحبيبى فى مجال حتكون من نجومه الكبار بأذن الله


الجدير بالذكر أن مسلسل " الاختيار2" بطولة كريم عبد العزيز ، احمد مكي ، ماجد الكدواني ، اسماء ابو اليزيد ، انجي المقدم تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي

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