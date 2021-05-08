نشوي مصطفي تشيد بأداء نور خالد النبوي بعد ظهوره في "الاختيار 2"

أشادت الفنانة نشوي مصطفي بأداء نور خالد النبوي الذي قد ظهر في حلقة امس من مسلسل " الاختيار"2 عبر صفحتها الشخصية علي موقع تواصل الاجتماعي " فيسبوك" .





كتبت الفنانة نشوي مصطفي منشورًا تشيد بأداء نور خالد النبوي قائلة:"يانور انت حضورك يخطف وطلتك تاخد القلب ، ادائك أصلى ، الكل بيتكلم عنك قبل مانعرف انت ابن مين ، ابن ابوك ياابنى والله ، ابوك المحترم اللي لحد اللحظة دى ماحاولش يساعدك حتى ببوست على صفحته يتكلم فيها عنك ولا يقدمك لينا



تابعت كلامها قائلة :" اهلاً بيك ياحبيبى فى مجال حتكون من نجومه الكبار بأذن الله





الجدير بالذكر أن مسلسل " الاختيار2" بطولة كريم عبد العزيز ، احمد مكي ، ماجد الكدواني ، اسماء ابو اليزيد ، انجي المقدم تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي