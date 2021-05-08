وفاة كاهن من إيبارشية صنبو وديروط



رقد في الرب، اليوم، بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص كيرلس ميخائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بديروط (مقر المطرانية)، عن عمر قارب ٨٥ سنة، وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٣٢ عامًا.



ولد الأب المتنيح يوم ١ سبتمبر ١٩٣٦، وسيّم كاهنًا في ٦ أغسطس ١٩٨٨، ونال رتبة القمصية في ٧ ديسمبر ٢٠١٥.



وستقام صلوات التجنيز في كنيسة السيدة العذراء بديروط، اليوم الساعة الثالثة عصرًا، والحضور قاصر على الآباء الكهنة وأسرة أبينا المتنيح فقط. وسيتم بث صلوات التجنيز على صفحة المركز الإعلامي للإيبارشية.



وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص كيرلس ميخائيل، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.