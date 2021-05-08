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ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

السبت 08/مايو/2021 - 04:23 م
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25
مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25
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اشتعلت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي وبمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن والدراما المصرية، مثل محمد فراج وعائشة بن أحمد وسيد رجب.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

وتضمنت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 انتقال "مؤنس" الدور الذي يؤديه الفنان محمد فراج، إلى أحد الفنادق للإقامة فيه لمدة 3 ليال.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل لعبة نيوتن

وذهبت هنا خلال مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 لشراء بعض القمصان لمؤنس كمفاجأة له، وأرسلت له رسالة صوتية تطمئن عليه وسألته عن موعد رجوعه للمنزل.

مرض عائشة في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

وأوضح طبيب للنجم سيد رجب سوء حالة عائشة بن أحمد التي تعاني من السرطان بسبب أن الورم أصبح حجمه كبيرا، ولا يفيد إجراء أي عمليات نهائيا، وأن العلاج الكيماوى لن يأتي بأى نتيجة، ليصدم في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25.

المرض يتمكن من أمينة في الحلقة 25

وحاول سيد رجب في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 إخبار  "أمينة" التي كانت تعلم النتيجة مسبقا، ولكنها أظهرت حالة كبيرة من الحزن، بعد أن أصبحت تعيش أيام سعيدة مع "حازم" الذي اعترف بحبه لها.

نهاية مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

وانتهت مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 توجود سيد رجب، بنفس الفندق الذى يتواجد فيه محمد فراج، خلال تناوله الخمر ليتصل بـ"مؤنس" ويطلب مقابلته، موضحا له أنه وجد حلا للمشكلة التي يعانى منها.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25

ويعرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25 يومياً طوال شهر رمضان 2021 عبر فضائية dmc، في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مصر، الـ9 مساءً بتوقيت السعودية.

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