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إصابة ٣ أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية

السبت 08/مايو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب ثلاث أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي علي طريق ىافد جنصة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة على طريق رافد جمصه ( جمصه - المنصورة ) أمام قرية " ميت زنقر " دائرة المركز واصابة ٣ أشخاص.

و بإنتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ( دس أ ١٩٦٧ ملاکی ) قيادة " احمد.ع.م.م " 25 سنة،مندوب مبيعات ومقيم منطقة " حي الجامعة " دائرة قسم أول المنصورة باتجاه المنصورة وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى إنحرافه وإنقلابه بالسيارة على جانب الطريق.

نجم عن الحادث اصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومرافقيه كلا من "ايمن.ال.م.ال " 43 سنة،امين شرطة،و براحة الخدمة ومقيم قرية " دنديط " دائرة مركز ميت غمر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.ز.م.ح"45 سنة، أمين شرطة وبراحة الخدمة ومقيم قرية " شبراسندی " دائرة مركز السنبلاوين بجرح قطعي بفروة الراس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

و بسؤال قائد السيارة والمصابان أيدوا مضمون الفحص، واضاف المصاب الثاني والثالث باستقلالهما السيارة رفقة الأول من على الطريق لتوصيلها إلى محل اقامتهما، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4975 لسنة 2021 جنح مركز شرطة طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.

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