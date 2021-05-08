وزير النقل يوجه بسرعة تنفيذ رصيف لتداول الأخشاب والبضائع العامة بميناء الأسكندرية

وجه الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتكثيف الأعمال لسرعة إنجاز مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى "هاويس المالح" بميناء الإسكندرية بتكلفة 300 مليون جنيه، وكذا سرعة إنجاز مشروع إنشاء رصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة بتكلفة 390 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال تفقده عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، ورافقه كل من رؤساء (قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية).



وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يتكون من عدد 2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد، للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد، مؤكدة أنه مشروع الكباري يزيد نقل البضائع عبر الميناء النهري.



كما تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم وبلغت نسبة التنفيذ 85%.



وتوجه وزير النقل لتفقد مشروع إنشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.



وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، ومن المتوقع وصول حجم التداول إلى 5 ملايين طن سنة، وبلغت نسبة تنفيذه 78%.