اسم الشهرة 25.. أسماء غريبة لنجوم الكرة المصرية من وحي عالم البحار "استكاوزا وكابوريا الأبرز"

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نتناول في الحلقة الخامسة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة"، أغرب أسماء نجوم الكرة المصرية الذين اشتهروا بأسماء الأسماك والمأكولات البحرية خلال مسيرتهم الكروية، والذي كانت تلك الأسماء سببًا في شهرتهم الواسعة في ملاعب الساحرة المستديرة وبين الجماهير..





- البوري





اشتهر مصطفى منصور حميدو نجم الأولمبي في فترة الستينيات بلقب "البوري" في ملاعب الكرة المصرية، وكان واحد من أبرز النجوم في تشكيلة الفريق السكندري وحصل مع الفريق على لقب الدوري الممتاز موسم 1965/ 1966، بعد اعتزاله عمل في التدريب وتولى قيادة قطاع الناشئين بالنادي فترة طويلة، قبل وفاته عام 2008 عن عمر ناهز الـ65 عامًا.





- بحر جاسور





اسمه لم يرتبط بالمأكولات البحرية أو الأسماك ولكنه ارتبط باسم البحر نفسه واشتهر به في الملاعب المصرية، هو النجم "بحر جاسور" نجم الجيل الذهبي لفريق الأوليمبي في فترة الستينيات، وكان ضمن كتيبة الفريق السكندري الفائز بلقب الدوري الممتاز موسم 1965 / 1966 بجانب نجوم الفريق محمود بكر وعز الدين يعقوب والسكران والبوري وغيرهم، وكان الأوليمبي أول فريق يحصد لقب البطولة المحلية من خارج القاهرة.

- سليمان سنجاري





من نجوم الدوري المصري الذي ارتبطت أسمائهم بالأسماك والمأكولات البحرية، المالي سليمان سنجاري واحد من المدافعين المميزين الذين لعبوا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث تنقل بين عدد من الأندية المصرية أبرزها نادي أسوان ومزارع دينا وحقق شهرة واسعة.





- أحمد كابوريا





تضم قائمة أسماء نجوم الكرة المصرية الذين اشتهروا بأسماء المأكولات البحرية لاعب الزمالك السابق أحمد كابوريا، المولود في عام 1988 وبدأ مشواره الكروي مع نادي غزل شبين وأثبت موهبة كروية كبيرة، ليتنقل بعدها بين عدد من الأندية المصرية، حيث لعب مع أندية المقاصة والمصري والزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وأخيرًا استقر به المطاف في المقاولون العرب.





- أحمد استكاوزا





اشتهر أحمد حسن نجم الأهلي السابق بإسم "استكاوزا"، وانضم لصفوف القلعة الحمراء عام 2004 قادمًا من الشرقية، ولعب في فترة الجيل الذهبي للفريق الأهلاوي والذي كان يضم محمد أبوتريكة ومحمد بركات و محمد شوقي والحضري ووائل جمعة، ولم يتمكن من الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع الفريق ليرحل سريعا، ولعب بعدها مع الاتحاد السكندري ثم الترسانة قبل اعتزاله رسميًا.





- سردينة وسمكة





قائمة اللاعبين المشهورين بأسماء الأسماك في الكرة المصرية تضم ثنائي فريق دسوق الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري، وهما إسلام سردينة، وإسماعيل صديق سمكة، ولم يحظى الثنائي بشهرة كبيرة في ملاعب الساحرة المستديرة لكونهما يلعبان في دوري المظاليم.



