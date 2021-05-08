خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز

يخضع النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي اليوم، من أجل تحديد موقفهم من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي في النادي الأهلي، أن الثنائي سوف يكونوا جاهزين من الناحية الطبية لمواجهتي صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر، أن أجايي من الناحية الطبية يمكنه اللحاق بمواجهة القمة المقبلة، لكن من الناحية البدنية، سيكون من الصعوبة مشاركتهم وبالتالي يتم تجهيزهم لربع نهائي دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.