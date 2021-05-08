ننفرد بنشر الأسماء المرجحة للفوز بأنتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة

كشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، عن الأسماء الأقرب بالفوز في أنتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو المقبل.





و أضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأسماء التي مرجح فوزها بقوة هم:



المستشار سعيد عبد الوهاب، مقعد متقاعد معاش، والبدرى الضبع رئيسًا، وفوز كلًا من الأسماء التالية بمقاعد نائب رئيس: 1_ عاطف منصور، 2_ صفى الدين عبد الحميد، 3_ ايهاب عبد الظاهر،4_ احمد مسعود، 5_ امين عبد الرحيم.



ومقاعد مستشار كلَا من 1_احمد ضياء، 2_ مدحت عمران، 3_محمود السعيد، 4_محمود همام، 5_ محمد الشيشى.



ومقعد النائب: 1_ محمود طه، 2_ محمد عمر

، 3_احمد الكردى، 4_رانا عماره.