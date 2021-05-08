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ننفرد بنشر الأسماء المرجحة للفوز بأنتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة

السبت 08/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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كشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، عن الأسماء الأقرب بالفوز في أنتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو المقبل.


و أضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأسماء التي مرجح فوزها بقوة هم:

المستشار سعيد عبد الوهاب، مقعد متقاعد معاش، والبدرى الضبع رئيسًا، وفوز كلًا من الأسماء التالية بمقاعد نائب رئيس: 1_ عاطف منصور، 2_ صفى الدين عبد الحميد، 3_ ايهاب عبد الظاهر،4_ احمد مسعود، 5_ امين عبد الرحيم.

ومقاعد مستشار كلَا من 1_احمد ضياء، 2_ مدحت عمران، 3_محمود السعيد، 4_محمود همام، 5_ محمد الشيشى.

ومقعد النائب: 1_ محمود طه، 2_ محمد عمر
، 3_احمد الكردى، 4_رانا عماره.

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