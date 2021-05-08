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موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يطارد رقم جديد أمام ساوثهامبتون

السبت 08/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيكون المصري محمد صلاح على موعد ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات فريقه ليفربول ضد ساوثهامبتون عندما يلتقي الفريقان اليوم على ملعب "الآنفيلد" في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

 

وسجل صلاح 7 أهداف في 7 مباريات، ويعتبر ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في مواجهات ساوثهامبتون ويفصله هدف واحد فقط لمساواة كل من روبي فاولر ومايكل أوين اللذين أحرزا 8 أهداف خلال 8 مباريات في مرمى ساوثهامبتون.

 

ويحتل محمد صلاح وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

 

ويحتل ليفربول المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

 

ويقترب محمد صلاح من خوض المباراة رقم 200 بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انضمامه للفريق صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت 44 مليون يورو.

 

يذكر أن صلاح خاض 198 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 123 هدفا وصنع 45 هدفا آخر.

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