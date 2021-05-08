وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في مباراة القمة التي ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.





ومن المتوقع أن يواجه موسيماني الفريق الأبيض بتشكيل يضم كلا من:





محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم، حسين الشحات وطاهر ومحمد شريف.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين القطبين في المباراة المقرر لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



