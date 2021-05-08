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باريس سان جيرمان يُمدد عقد نيمار حتي 2025
السبت 08/مايو/2021 - 04:31 م
وكالات
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قال نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه "مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025".
وانضم نيمار (29 عاماً) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).
وانضم نيمار (29 عاماً) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).
يذكر أن باريس سان جيرمان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد خسارته على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تأهل للنهائي لمواجهة نظيره تشيلسي.
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