باريس سان جيرمان يُمدد عقد نيمار حتي 2025

قال نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه "مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025".











وانضم نيمار (29 عاماً) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).



