إنتهاء تصوير مسلسل "قصر النيل"









إنتهى منذ قليل تصوير أخر مشاهد المسلسل الرمضاني " قصر النيل"، والمسلسل يُعرض حاليا عبر MBC مصر و MBC دراما و منصة شاهد وشاهد vip.



ويحقق منذ بداية عرضه وحتى الأن نسب مشاهدة مرتفعة حيث أنه يحتل المركز الرابع في نسب المشاهدة عبر منصة شاهد الإلكترونية طبقا للمنصة نفسها

."قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني .

وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك.وإخراج خالد مرعي.



العمل التعاون الرابع بين دينا والمنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.

وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.



ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير ل "زي الشمس".وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما .