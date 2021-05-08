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اشتعال أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 26

السبت 08/مايو/2021 - 04:38 م
مسلسل ضل راجل الحلقة 26
مسلسل ضل راجل الحلقة 26
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مسلسل ضل راجل الحلقة 26.. ياسر جلال يحصل على عقد زواج ابنته

مسلسل ضل راجل الحلقة 26 .. تسارعت أحداث العمل الدرامي المميز الذي يقدمه الفنان ياسر جلال والنجمة نرمين الفقي عقب عرض الحلقة 26 والتي تضمنت أحداثاً فاصلة.

مسلسل ضل راجل الحلقة 26

وشهدت مسلسل ضل راجل الحلقة 26 ذهاب ياسر جلال الذي تنكر بزي عامل دليفري، إلى بيت حازم حيث وجد عادل "نهاد نور" وهدده بالقتل إن لم يتكلم.
واعترف عادل لياسر جلال أنه كان شاهدا على عقد شهد ابنته وياسر لتشتعل أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 26 حيث أخبره أن حازم هو من خطف ابنة شهد "رنا رئيس"، وخلال حديثه معه يسقط على الأرض ويتوقف نبضه ليهرب جلال.

عبد المغني يطلب الزواج من الطبيبة في الحلقة 26

وواصل الضابط محمود عبد المغنى، إبداء إعجابه بالطبيبة ملك "نور اللبنانية" فقرر عزومتها على الغداء، تمهيدا لطلبها للزواج، ضمن مسلسل ضل راجل الحلقة 26 وزارتها عمتها فى منزلها وتأخذ رأيها فى أمر الزواج.

ملخص مسلسل ضل راجل الحلقة 26

كما تضمنت الحلقة 26 من مسلسل ضل راجل طلب حازم "علاء عرفة" من والد نادين الزواج منها، لكنها ترفض نتيجة لأخلاقه وما فعله صديقه سليم "محمد يسرى"، وتقول له كيف يمكن أن تستأمنه على ابنتها بعد كل تلك الجرائم.

أحداث الحلقة 26 الفاصلة

وواصل ياسر جلال خلال مسلسل ضل راجل الحلقة 26 بحثه عن أدلة تفيد ابنته حيث طارد حازم بسيارته وأمسك صاعقا كهربائيا ليصعقه به قبل أن يسقط على الأرض مغشياً عليه.

عودة سليم في مسلسل ضل راجل الحلقة 26

وزادت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 26 سخونة بعودة سليم وغادة من شهر العسل، حيث استقبلهما والدها "خليل بك"، ودعا والدة سليم لتناول العشاء معهم، وتصل المعلومة إلى الضابط محمود عبد المغنى الذى يسرع لضبط وإحضار سليم في قضية التعدى على شهد وخطف طفلتها.

تهديد خلال الحلقة 26

وواصل جلال، في مسلسل ضل راجل الحلقة 26 وضع حازم في حفرة على الأرض ليهدده بدفنه حيا إن لم يتكلم ويعترف بكل شيء، واعترف بأن عمرو طالبهم بإنكار زواج شهد وسليم وهددهم بالفيديو الذى صور ليلة التعدى على ابنته.

ضبط سليم في مسلسل ضل راجل الحلقة 26

ودخل محمود عبد المغنى "الضابط"، فيلا والد غادة، وأخبرهم أن معه إذنًا من النيابة بضبط وإحضار سليم بتهمة خطف ابنة شهد، والاعتداء عليها لإخفاء جريمته، التي فعلها.

ورقة زواج شهد في يد ياسر جلال بالحلقة 26

وفي نهاية الحلقة 26 من مسلسل ضل راجل ذهب ياسر جلال إلى محمد عادل فى بيته بشكل مباغت  واعتدى عليه بالضرب، وطلب منه ورقة الزواج، ويُشهر في وجهه سلاحا لتعترف صديقته بأن الفيديو والورق في الخزينة، وتحت تهديد السلاح تفتح الخزينة، ويحصل جلال على ورقة زواج ابنته والفيديو الذى يثبت الاعتداء عليها، ويسأله عن الطفلة فيعترف بأن خليل بك قتلها.

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