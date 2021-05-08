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ضبط مسجل خطر تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت بالقناطر الخيرية

السبت 08/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، مسجل خطر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بدائرة المركز بتعدي مسجل خطر على نجلته بالضرب المبرح حتى فاضت روحها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين تعدي "أحمد م" 42 عاما، مسجل خطر، بالضرب على نجلته "فاطمة" 14 عاما حتى فاضت روحها.

وأدلى المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، موضحا أنه قام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام عصى خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة.

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